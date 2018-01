Lusa confirma interesse corintiano A diretoria da Portuguesa confirmou nesta terça-feira que o clube foi procurado por dirigentes do Corinthians, interessados na contratação do atacante Ricardo Oliveira. A Lusa teria estipulado o valor da liberação em US$ 8,5 milhões, mas a própria diretoria admite reduzir o valor. ?Eu acredito que por US$ 5 milhões a Portuguesa poderá vender o jogador. Nós temos de nos conscientizar de que agora ninguém pode gastar altas somas contratado jogadores e nem pagar salários astronômicos aos atletas. Todos os clubes passam por dificuldades financeiras e se não reduzirmos o valor do passe do Ricardo Oliveira ninguém terá dinheiro para levá-lo", argumentou o vice-presidente de futebol Gerônimo Gomes. De acordo com a assessoria de imprensa, o Santos também esteve interessado no jogador, mas propôs um sistema de troca e a negociação fracassou. "Nós não nos interessamos pela proposta do Santos. Eu não respondi oficialmente, mas o meu silêncio diz tudo", explicou Gerônimo Gomes. Outro jogador da Lusa que interessa ao Santos, segundo a assessoria, é o atacante Alex Alves. CONTRATACAO - A Portuguesa anunciou nesta terça-feira a contratação do lateral-direito Luciano, do Sport, considerado o melhor jogador da posição no Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador deverá se apresentar no clube no dia 2 de janeiro, quando os demais atletas retornam das férias.