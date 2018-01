Lusa consulta "espiões" para vencer Sport Na hora da decisão, a experiência conta muito. Por isso, a Portuguesa confia no lateral-direito Rissutt e no volante Capitão para enfrentar o Sport neste sábado, às 16 horas, na Ilha do Retiro, no Recife, e tentar a classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Os dois conhecem bem o rival, pois atuaram pela equipe pernambucana no ano passado. "Em casa, o Sport procura pressionar o adversário, com uma forte marcação no meio-campo", avisou Capitão. "Precisamos ter cuidado, pois eles tentarão definir o jogo nos primeiros minutos." Para conseguir a vaga, além de derrotar o Sport, a Portuguesa tem de torcer por derrotas do Paulista, contra o União São João, em Araras, e do Náutico, diante do Botafogo, em Niterói. Para Rissutt, se a Portuguesa quiser vencer não poderá se abalar com a pressão da torcida pernambucana. "Os torcedores incentivam o tempo todo, mas se nos primeiros 15 minutos o Sport não fizer um gol, ficarão impacientes e a pressão se voltará contra eles", afirmou. "Nessa hora, temos de tocar a bola, com calma, e acertar os contra-ataques." O técnico Heriberto da Cunha também sabe a maneira do Sport atuar, pois enfrentou o rival diversas vezes, quando dirigia o Náutico. "Conheço a maioria dos jogadores pernambucanos e vou receber outras informações de amigos", disse o treinador. "Precisamos ter cuidado com o Vágner Mancini, principal jogador do Sport." Heriberto aguardará a escalação do adversário para definir a formação da Portuguesa, mas sinaliza com uma mudança tática: ao invés do tradicional 4-4-2, poderá utilizar três zagueiros - William, César e Evaldo - e três atacantes - Müller, Marcos Denner e Celsinho. "Ganharíamos mobilidade e o Sérgio Manoel teria liberdade para criar jogadas", justificou. Nem e Danilo disputam uma vaga no meio-campo. O desfalque é o volante Ricardo Lopes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O elenco da Portuguesa treinou nesta sexta-feira à tarde, no Canindé, e viajou para Recife no início da tarde. O retorno para São Paulo está previsto para domingo pela manhã. Na segunda-feira à tarde, classificada ou não, a equipe se reapresentará, no Canindé.