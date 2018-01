Lusa continua com vários desfalques A goleada por 5 a 1 sofrida para o Santos, na Vila Belmiro, na primeira rodada do Campeonato Paulista, não tira o entusiasmo de Zé Teodoro, técnico da Portuguesa. "Não podemos nos abater. O Santos é um grande time. Nós estamos em formação e ainda não pudemos contar com vários reforços", justificou. Para o jogo de domingo contra o Guarani, no Canindé, Zé Teodoro ainda não poderá contar com o zagueiro Anderson Luís, que veio do Flamengo, com o lateral-direito Maurício e com o atacante Valdo, todos contundidos. O goleiro Gléguer, cujos direitos federativos pertencem à Ability, continua fora da equipe. Ele foi inscrito pela empresa na Federação Carioca para disputar as divisões de acesso pelo Vila do Rio. E isso está impedindo a sua liberação na Federação Paulista. Outro que ainda não poderá ser aproveitado é o atacante Marco Túlio, também com problemas de documentação. O único reforço que poderá enfrentar o Guarani será o atacante Cléber, que veio do Coritiba.