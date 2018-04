Lusa contrata goleiro para reserva A diretoria da Portuguesa oficializou, nesta segunda-feira, a contratação do goleiro Alessandro Magrão, que pertence ao Nacional. Ele será reserva de Bosco, que estava no Cruzeiro. O jogador fez testes físicos, foi aprovado e, em seguida, assinou contrato até dezembro. Magrão chegou a defender o Botafogo-SP no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, os recém-contratados Rogério Pinheiro, Alemão e Reinaldo iniciaram os treinamentos.