Lusa contrata Luís Carlos Martins O novo técnico da Portuguesa é Luís Carlos Martins, de 48 anos, que estava dirigindo o Joinville, em Santa Catarina. Ele chega a São Paulo nesta quinta-feira ciente de que terá o desafio de livrar a Lusa do rebaixamento do Campeonato Paulista e de montar um time competitivo para o Brasileiro da Série B. "Sou um homem de fé e que não rejeito desafios", resumiu Martins, que fechou seu contrato até dezembro com Eduardo Chimello, gerente de futebol. O novo técnico conhece bem o futebol paulista, principalmente o interior, tendo no seu currículo boa passagem pelo São Caetano em 2000. Ele também foi auxiliar de Oswaldo Alvarez, o Vadão, no Corinthians, em 2001. Junto com Martins vai trabalhar o auxiliar Dino Camargo. Antes dele, os dirigentes da Lusa tentaram Luiz Carlos Ferreira, do Santo André, e Paulo Comelli, do União Barbarense. Os dois não quiseram deixar seus clubes, que vão bem neste início de Paulistão. O novo técnico enfrentou problemas para se desvencilhar dos compromissos assumidos no Sul do país. Mesmo com uma campanha apenas regular, ele vinha agradando aos dirigentes e a exigente imprensa de Joinville. Em quatro jogos, ele venceu os dois em casa, diante de Criciúma e Tubarão, ambos por 1 a 0, perdendo os dois jogos fora de casa contra Atlético de Alto Vale, por 1 a 0, e Avaí, por 3 a 1. Seu substituto será Valter Ferreira, ex-Caldense e que terça-feira chegou a acertar com o Barretos, do Campeonato Paulista da Série A3.