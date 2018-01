Lusa contrata o lateral Luciano A diretoria da Portuguesa acertou a contratação do lateral-direito Luciano, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Sport Recife. O goleiro Fabiano, que estava no América (MG), também vai reforçar o time em 2003. Com a volta de Fabiano, a diretoria fica livre para negociar o titular Bosco. As negociações prosseguem para o retorno ao clube do volante Capitão e do zagueiro Émerson. O atacante Róbson, também do América (MG), interessa.