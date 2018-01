Lusa contrata revelação da Bolívia A experiência com Johnson, atacante de Angola, parece ter agradado a Portuguesa que acaba de contratar outro jogador estrangeiro para a temporada 2006. Nesta quinta-feira, a diretoria anunciou a contratação do atacante boliviano Juan Carlos Arce, de 20 anos. Este ano ele foi vice-campeão boliviano pelo Oriente Petroleiro, que disputa com o River Plate uma vaga na Taça Libertadores, para o Grupo 8, mesmo do Paulista de Jundiaí. Revelação na Bolívia, Arce foi o destaque da Seleção Boliviana no Torneio Pré-Olímpico de 2004 e na Copa América. Em 2005, foi convocado em vários jogos da equipe para as Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele assinou contrato apenas para a disputa do Campeonato Paulista, com opção de prorrogação para o Brasileiro da Série B.