Lusa contrata Sérgio Manoel e Jajá A Portuguesa não vence há sete rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro, em que ocupa a 18ª colocação. Para acabar com a série negativa, a diretoria resolveu atender aos apelos do técnico Luís Carlos Martins e contratou reforços. O experiente meia Sérgio Manoel, que veio do América-RJ, e o atacante Jajá, do Paysandu, fazem exames médicos nesta terça-feira no Canindé. Os salários dos dois já estão acertados. A necessidade de reforços é tão grande que Badeco, vice-presidente de futebol da Lusa, trabalha com a hipótese de estréia o mais rápido possível. ?Vamos ver se os colocamos em ordem para o jogo de sexta-feira?, disse o dirigente, lembrando do próximo jogo, contra o Paulista, no Canindé.