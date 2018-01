Lusa dá folga ao elenco e planeja futuro Depois da eliminação na Série B do Campeonato Brasileiro, o elenco da Portuguesa ganhou duas semanas de folga e só voltará aos treinos no dia 14 de outubro. Enquanto isso, a comissão técnica se reunirá com a diretoria para traçar os planos para o Campeonato Paulista de 2004, que deverá começar no final de janeiro. "É vergonhoso parar três meses antes dos outros times", disse o treinador Heriberto da Cunha, que confirmou sua permanência e de toda a comissão técnica para o próximo ano. "Espero que os jogadores assimilem os erros cometidos e que sirva de lição para todos." Heriberto afirmou que haverá uma grande reformulação no grupo, mas espera poder contar com os atletas mais experientes que disputaram a Série B. "Comandei a equipe em apenas cinco jogos, mas já foi possível fazer uma boa avaliação de quem pode ou não permanecer para 2004", garantiu o treinador. "Fiz o possível para reerguer a equipe, mas a falta de opções táticas no grupo pesou muito." O volante Ricardo Lopes foi emprestado para o Ituano, que disputa a Copa Estado de São Paulo e o Brasileiro da Série C, até o final do ano. O volante Capitão e o meia Sérgio Manoel devem se reunir com a diretoria ainda esta semana para definir se permanecem ou não no Canindé em 2004. Sérgio Manoel confirmou que tem propostas de outras equipes do Brasil. "Eu me sinto bem na Portuguesa, mas só vou permanecer se houver planejamento e garantia de que os salários serão pagos em dia", adiantou o jogador. "Também não aceito redução salarial, pois sei o quanto vale meu trabalho." Nos próximos dias, a comissão técnica vai detalhar o planejamento de atividades para os jogadores, mas de acordo com o estudo preliminar, os atletas que permanecerem no Canindé farão um período de manutenção física até o final de dezembro. Em janeiro, o time partirá para a pré-temporada, que poderá ser em Águas de Lindóia, Monte Sião ou Jarinu.