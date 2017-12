Lusa, de Dario, se inspira no Palmeiras O sucesso de Palmeiras e Botafogo na Série B do Brasileiro servirão de inspiração para que a Portuguesa retome seus melhores dias. Esse é o pensamento do técnico Dario Pereyra, que assumiu nesta terça-feira o comando da Lusa. ?O Palmeiras fez um excelente trabalho. Com uma equipe relativamente barata, montou um bom conjunto, trabalhou em silêncio e chegou ao título?, lembra Dario. ?Espero ter o mesmo sucesso na Portuguesa.?