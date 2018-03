Lusa de Leônidas segue os passos de Dario A Portuguesa de Leônidas Barbosa dos Santos será idêntica a do ex-técnico Dario Pereyra. O treinador interino assumiu o cargo na terça-feira à tarde e nesta quarta-feira revelou que não mexerá na equipe. "A tendência é optarmos pela continuidade de um trabalho que estava sendo muito bem feito. Até porque não temos espaço para criar outras alternativas", revelou. Nesta quarta-feira, Leônidas comandou apenas treinos físicos e planeja para esta quinta-feira atividades táticas e técnicas. Na sexta-feira faz um coletivo, no qual definirá o time para o duelo contra o Rio Branco, domingo, em Americana. E apesar de o elenco ainda estar surpreso com a saída de Dario, Leônidas garante que não enfrentará problemas. "Conheço o grupo e sei do seu potencial." Mesmo confiante, nesta quarta-feira presenciou muitos atletas lamentando a demissão do ex-treinador. O carisma de Dario era tão grande com o grupo que ao anunciar aos atletas sua saída do clube, recebeu abraços de todos os ex-comandados. "Ficamos surpresos, pois aconteceu após uma vitória (3 a 2 no Juventus) que nos deixou perto da próxima fase", afirmou o meia Danilo. "Mas é uma decisão que não cabe aos jogadores e sim à diretoria. E se eles fizeram isso foi pensando no melhor para o time."