Lusa define elenco esta semana O time-base da Portuguesa para o Campeonato Brasileiro, no qual estréia dia 1º de agosto contra o Goiás, deve ser conhecido a partir desta semana, quando chegam os reforços pedidos pelo técnico Candinho. Da equipe que disputou os amistosos contra Rio Branco (vitória por 4 a 1) e Atlético-MG (derrota por 2 a 1), poucos jogadores continuarão como titulares. Os "donos" das laterais serão Maurinho, direita, e Tiago Silva, na esquerda. No meio de campo, um novo volante deve ser contratado. Otacílio e Gallo, do Corinthians, podem chegar ao Canindé, em troca do passe do zagueiro Emerson. Candinho manifestou seu interesse pelo futebol de Otacílio. Gallo, que já trabalhou com ele, justamente na Portuguesa, pode ser o atleta experiente que tanto cobra da diretoria. Na armação das jogadas, Evandro, negociando a renovação de contrato, é o preferido do treinador, que exige mais um atleta para a posição, já que perdeu Irênio, Marquinhos e Claudinho Baiano. No ataque, Enílton, que deve acertar sua transferência do Coritiba para a Lusa nos próximos dias, terá como companheiro Ricardo Oliveira ou Lúcio. Além de Sílvio Criciúma, contratado recentemente, outro zagueiro pode ser anunciado, já que a Lusa perdeu Tinho e dificilmente contará com Emerson.