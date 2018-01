Lusa define elenco para 2004 A Portuguesa começa a traçar os planos para a temporada 2004 nesta terça-feira pela manhã. Depois de 14 dias de folga, os jogadores se reapresentam no estádio do Canindé e ficarão sabendo quem será dispensado e quem continua nos planos da comissão técnica e da diretoria para o próximo ano. A expectativa, não confirmada pelos dirigentes, é de uma renovação total do elenco. A maioria dos atletas, cujos direitos federativos não pertence ao clube, devem ser liberados. O destino dos jogadores será decidido após uma reunião entre a comissão técnica e a diretoria, quando o técnico Heriberto da Cunha irá indicar os nomes que foram "aprovados" nos seis jogos nos quais comandou o time no Campeonato Brasileiro da Série B. Heriberto antecipou que pretende ter uma base formada por jogadores experientes, mesclada com valores revelados nas categorias de base, para a disputa do Campeonato Paulista, que começará em janeiro. Para isso, pedirá à diretoria que tente renovar os contratos do volante Capitão, do meia Sérgio Manoel e do atacante Müller. Porém, o maior problema para que os atletas renovem com o clube é o salario, pois a diretoria revelou que não pretende fazer grandes investimentos no departamento de futebol. O treinador disse que pretende acompanhar a fase final do Campeonato Brasileiro da Série B e da Série C, a fim de encontrar bons nomes para compor o grupo. Depois de definir o elenco para o Campeonato Paulista, a comissão técnica da Portuguesa começará a traçar o planejamento para o torneio estadual. Em princípio, o time deverá passar por um período de condicionamento físico até dezembro, em São Paulo. Em seguida, partirá para a pré-temporada - que poderá ser em Águas de Lindóia, Monte Sião ou Jarinu.