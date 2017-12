Lusa derrota o Americano por 2 a 1 A Portuguesa conseguiu se afastar da zona de rebaixamento do Torneio Rio-São Paulo, ao vencer o Americano por 2 a 1, neste domingo, no estádio Godofredo Cruz, em Campos. Com a vitória, a Lusa chegou aos 17 pontos e ultrapassou a Ponte Preta e o Guarani na classificação, que têm 15 e 16 pontos, respectivamente. A Portuguesa abriu o placar logo aos dois minutos de jogo, quando o atacante Ricardo Oliveira fez 1 a 0 de pênalti. Aos 14, o meia Pelica empatou o jogo. A Lusa, porém, voltou a ficar na frente aos 27, mais uma vez com Ricardo Oliveira, que fez seu 10º gol no Rio-São Paulo. Para o Americano, que tem 8 pontos, a derrota não fez muita diferença já que as chances de rebaixamento são remotas graças à má campanha do América. A equipe de Campos está priorizando o Campeonato Carioca, em que deve fazer a final do primeiro turno com o Vasco. Na próxima rodada, a Portuguesa enfrenta o Etti Jundiaí, no Canindé, enquanto o Americano joga contra o Fluminense, no Maracanã.