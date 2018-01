Lusa derrota Palmas e garante vaga A Portuguesa goleou o Palmas-TO por 5 a 2 e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, no Canindé. Ricardo Oliveira, mais um vez, foi o destaque do time, marcando três gols. O time espera o vencedor do confronto de Gama e Criciúma para saber quem será seu próximo adversário. No jogo de ida o time de Santa Catarina ganhou, em casa, 1 a 0. O jogo foi disputado em um gramado massacrado pelas fortes chuvas e marcado pelo baixo nível técnico, principalmente no primeiro tempo. Sem criatividade, o time do técnico Candinho não conseguia furar o forte bloqueio da equipe do Tocantins, que abusava das faltas. Quando a primeira etapa parecia caminhar para o 0 a 0, Eugênio derrubou Ricardo Oliveira na área e o juiz marcou pênalti. O próprio Ricardo Oliveira bateu e fez 1 a 0. O segundo tempo teve mais movimentação e muitos gols. Aos três minutos, o meia Ferdinando pegou uma sobra na área e chutou rasteiro, de pé direito. Era o empate do Palmas. O gol, no entanto, acabou iludindo a equipe tocantinense. Achando que poderia ganhar o jogo, o Palmas se abriu e, em apenas 5 minutos, tomou três gols do time paulista. Aos cinco minutos, Paulo Fabrício cruzou e Ricardo Oliveira conferiu. Dois minutos depois foi a vez de Sinval aproveitar cruzamento de Evandro para fazer 3 a 1. Aos dez minutos, Ricardo Oliveira dominou na área, passou pelo goleiro e fez o quarto gol da Portuguesa. Jogo definido, as duas equipes voltaram a diminuir o ritmo de jogo e a criar poucas oportunidades. A monotonia só foi interrompida aos 20 e aos 38 minutos. Primeiro, Vinícius cobrou falta, a bola bateu na barreira e enganou o goleiro Rodrigo Ramos: 5 a 1. Depois foi a vez do Palmas diminuir: Cássio driblou Alexandre Chagas e chutou no ângulo, fazendo um belo gol. Após esse lance, Chagas e Vinícius discutiram e chegaram a trocar empurrões. "Foi uma falha de marcação que a gente tem de corrigir. O Chagas não gostou e veio para cima. Mas fora de campo a gente é amigo", garantiu Vinícius. Alguns minutos depois o lateral do time do Canindé ainda seria expulso, após falta dura no meia Cássio.