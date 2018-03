Lusa desfalcada na zaga contra Anapolina O zagueiro César deverá ser a única alteração na Portuguesa para o jogo contra o Anapolina, sábado, às 16 horas, no Canindé, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. César substitui Wágner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O técnico Luís Carlos Martins, invicto há oito partidas, confirma a escalação do time no jogo-treino contra a equipe de juniores do clube, nesta quarta-feira à tarde, no Canindé. ?Nas quatro primeiras rodadas da Série B, o time passou por uma fase de adaptação. De agora em diante, precisamos manter nosso padrão?, disse Martins.