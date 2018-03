Lusa deve perder Alex Alves para Cruzeiro Ameaçada de perder o seu principal jogador, a Portuguesa faz um "jogo de seis pontos" contra o Náutico, nesta sexta-feira, às 20h30, no Canindé. A venda do atacante Alex Alves para o Cruzeiro, por cerca de R$ 2 milhões, pode ser definida a qualquer momento, mas o atleta treinou normalmente nesta quinta e está escalado para a partida. "O interesse de outras equipes me motiva, mas se tiver de deixar o clube, estou preparado", disse Alex Alvez, artilheiro da Série B com 12 gols. Ele recebeu proposta para ganhar um salário três vezes maior no Cruzeiro. Os rivais desta sexta-feira fazem campanhas bem parecidas. Ambos têm 19 pontos ganhos, mas a diferença é o número de vitórias: o Náutico, com seis triunfos, está em 8º lugar, enquanto que a Portuguesa, com quatro, está na 12ª posição. O técnico Luís Carlos Martins prevê um confronto equilibrado contra o time pernambucano. "O Náutico tem jogadores velozes e muito experientes. Vamos manter nosso padrão de atuações, pois só a vitória nos interessa. Precisamos ser rápidos, sem desespero, e ter tranqüilidade, sem lentidão", disse o treinador da Lusa. O lateral-direito Rissutt, que levou cartão vermelho na vitória por 4 a 0 sobre o Caxias, e o meia Ricardo Lopes, que cumprirá o segundo jogo de suspensão imposto pela CBF pela expulsão diante do Paulista, desfalcam o time da Lusa. Rissutt será substituído pelo zagueiro Luiz Henrique, que atuará improvisado no setor. "Venho treinando há bastante tempo na posição, pela equipe reserva, e vou me esforçar para fazer uma boa partida", disse o jogador. O volante Lello, no lugar de Ricardo Lopes, será a outra novidade no time.