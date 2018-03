Lusa deve ter time ofensivo contra América A Portuguesa deve ter um time muito ofensivo diante do América, domingo, no Canindé, na busca pela vaga nas quartas-de-final do Paulista. A equipe precisa vencer e torcer por tropeço do Rio Branco e empate entre União Barbarense e Atlético Sorocaba. Com a suspensão do volante Bruno - expulso na derrota por 2 a 0 para o América, no domingo -, o técnico Leônidas Barbosa dos Santos tem grandes possibilidades de escalar um volante e três meias. Capitão seria o único marcador, com Itaparica, Paulo Isidoro e Rodrigo Cabral, que recupera-se de contusão, atuando na armação das jogadas. O tropeço diante do América foi muito lamentado. Caso tivesse empatado, a Lusa dependeria apenas das próprias forças para se classificar. Agora, além de precisar torcer contra alguns rivais, ainda vive o fantasma do rebaixamento - se livra com um empate. O time se reapresenta nesta terça-feira, às 15 horas, quando Leônidas inicia os preparativos para o jogo decisivo de domingo.