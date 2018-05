Lusa diz ter comunicado da Fifa que pede punição ao Guarani

A diretoria da Portuguesa informou nesta quinta-feira que recebeu um comunicado da Fifa pedindo à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que puna o Guarani pela escalação irregular do atacante Bruno Cazarine na Série B deste ano.

Após a CBF ter descartado tirar pontos do Guarani pela suposta irregularidade na inscrição do jogador, a recomendação da Fifa pode retirar a vaga do time de Campinas no Campeonato Brasileiro de 2010.

Segundo colocado da Série B, o Guarani teria infringido o parágrafo III do artigo V do Regulamento de Transferências da Fifa, que proíbe que um jogador tenha três registros de transferências na mesma temporada.

Cazarine defendeu o Chapecoense, de Santa Catarina, até o mês de maio. Em seguida, foi para o Gyeongnam, da Coreia do Sul. E, em julho, retornou ao Brasil para disputar a Série B pelo Guarani.

A explicação para a absolvição do time campineiro dada pela CBF, há duas semanas, era que o calendário utilizado pela Fifa vai de junho de um ano a junho do ano seguinte, independente se as temporadas brasileira e coreana começam em janeiro.

Se a punição for aplicada, o Guarani pode perder os pontos nas partidas em que o atacante Bruno Cazarine foi escalado. Assim, a Portuguesa, quinta colocada da Série B, conquistaria o acesso no lugar do rival.