Lusa é campeã da Copa São Paulo A Portuguesa conquistou o título da 33ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na final desta sexta-feira, no Canindé, a equipe paulista ganhou por 1 a 0 do Cruzeiro, com um gol de Kesley aos 17 minutos do primeiro tempo. Esta é a segunda vez que a Lusa é campeã do torneio, repetindo o feito do time comandado por Dener em 1991. Na disputa do terceiro lugar, a Ponte Preta venceu o Grêmio por 4 a 1. Apesar de estar sem seu artilheiro, o atacante Léo, contundido, o Cruzeiro começou melhor o jogo. Pressionando a Lusa, teve chance de marcar, principalmente em lances com Wendell e Clayton. Mas a equipe paulista surpreendeu os mineiros e conseguiu fazer seu gol. Aos 17 minutos, Kesley driblou o goleiro Gomes e chutou. A bola ainda bateu na trave antes de entrar: 1 a 0. Com a vantagem, a Lusa tentou controlar a partida. O Cruzeiro passou pressionar o adversário e até criou algumas chances, novamente com Wendell e Clayton, mas parou no goleiro Daniel, um dos destaque do time campeão. No contra-ataque, a Portuguesa também ameaçou: Alex Afonso perdeu duas boas oportunidades. No segundo tempo, a Lusa voltou melhor e desperdiçou algumas chances para ampliar a vantagem. Aos 10 minutos, foi Danilo quem perdeu boa oportunidade. Depois, aos 20 e aos 40, Iotte também falhou na conclusão. No final, o Cruzeiro partiu para o desespero, mas não conseguiu tirar o título da Portuguesa.