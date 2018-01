Lusa e Grêmio podem garantir vagas O Campeonato Brasileiro da Série B vai viver uma noite importante, nesta sexta-feira, a partir das 20h30, com a realização de mais cinco jogos válidos pela 20.ª rodada, a penúltima da fase classificatória. Portuguesa e Grêmio têm tudo para confirmar, matematicamente, suas vagas na segunda fase para acompanhar Santa Cruz e Santo André, até agora os únicos garantidos. Pela terceira rodada seguida, a Portuguesa, com 30 pontos, em sexto lugar, tenta carimbar seu passaporte. No Canindé, vai receber o Sport, 11º, com 27 pontos, e quase sem chances de classificação. Desde a primeira rodada, o time paulista forma o grupo dos oito primeiros colocados, o que justifica seu favoritismo e mérito na conquista da vaga. O Grêmio, terceiro com 33 pontos, só precisa de um empate contra o CRB, no Rei Pelé, em Maceió, para se garantir, embora esteja virtualmente com a vaga. O time alagoano, com 25 pontos, em 16º, está ameaçado pelo rebaixamento. O Guarani, de olho na vaga, enfrenta o já rebaixado Caxias, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. O time campineiro é nono colocado, com 29 pontos, e se vencer, além de ficar perto da vaga, será beneficiado pelo confronto direto entre Avaí (29) e Náutico (30), em Florianópolis. Em Recife, o líder Santa Cruz, com 37 pontos, apenas cumpre tabela diante do Ituano, com 27 pontos, e ainda na esperança de se classificar. A rodada começou na última terça-feira, com três jogos, e será completada no sábado com outros três. Confira a 20ª rodada: Terça-feira: Gama-DF 1 x 0 Ceará-CE; União Barbarense-SP 4 x 1 Vitória-BA; e Vila Nova-GO 2 x 1 Paulista-SP. Sexta-feira: 20h30 - Portuguesa-SP x Sport-PE; Santa Cruz-PE x Ituano-SP; Avaí-SC x Náutico-PE; Caxias-RS x Guarani-SP; e CRB-AL x Grêmio-RS. Sábado: 16h - São Raimundo-AM x Anapolina-GO; Bahia-BA x Santo André-SP; e Marília-SP x Criciúma-SC.