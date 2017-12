Lusa e Pimentel ainda tentam acordo A apresentação do lateral Pimentel à Portuguesa está virando novela. O clube do Canindé demorou quase um mês para confirmar a contratação do atleta, mas não conseguiu apresentá-lo na última terça-feira, como pretendia. O negócio pode até ser desfeito, já que jogador e diretoria não acertaram o contrato. Porém, o presidente Amilcar Casado promete resolver o impasse ainda nesta emana. "Já conversei com o Pimentel. Se ele estiver apto (faz a segunda parte dos exames médicos nesta quinta-feira), será apresentado logo", explicou o dirigente. Amilcar Casado também garantiu que anunciará nos próximos dias a contratação de um volante. "Estamos trabalhando à mineira, em silêncio, para não despertar o interesse de outros clubes", afirmou o presidente da Lusa. Apesar de deixar claro que o clube está sem receita, o dirigente quer montar um time competitivo no segundo semestre. "A dificuldade é grande e o dinheiro, curto. Mas precisamos de uma equipe forte no Brasileiro."