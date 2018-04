Lusa empata com Naviraiense e é eliminada na Copa do Brasil Para incendiar ainda mais o clima que já estava conturbado no Canindé, a Portuguesa foi eliminada da Copa do Brasil em casa, ao empatar por 1 a 1 com o modesto Naviraiense-MS, nesta terça-feira à noite. O time do Mato Grosso do sul ficou com a vaga porque marcou um gol fora de casa, uma vez que na ida houve empate sem gols, e agora vai enfrentar o Paysandu.