Lusa empata com o Juventus sem gols O técnico Edu Marangon teve outra oportunidade hoje para observar o rendimento da equipe da Portuguesa, que se prepara para estrear no Campeonato Brasileiro, dia 10, contra o Goiás, em Goiânia. E, pelo que viu no campo do Centro de Treinamentos Sportville, em Barueri, não deve ter ficado satisfeito. Afinal, a sua equipe não conseguiu ir além de um empate sem gols contra o Juventus, em 80 minutos de treino. Edu não pôde escalar o zagueiro Alex Xavier, que se queixa de dores na coxa esquerda. O atleta foi submetido a uma ressonância magnética e nada de grave foi constatado. Ele deve ser aproveitado nesta sexta-feira à tarde diante da Ponte Preta, próximo jogo-treino da Lusa. César jogou na sua posição. O volante Ricardo Lopes também não foi escalado. Ele recebeu uma pancada na perna direita durante o jogo-treino contra a seleção de Antígua no último sábado. Por recomendação médica, foi poupado. No jogo-treino contra o Juventus, Sandro Fonseca entrou em seu lugar. A Lusa jogou contra o Moleque Travesso com: Bosco; Alexandre Chagas, César, Ageu e Ivandro; Rocha, Marcus Vinicius, Sandro Fonseca e Arílson (Éder); Alex Alves (Iotte) e Ricardo Oliveira.