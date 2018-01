Lusa empata com São Raimundo em Manaus A Portuguesa empatou com o São Raimundo por 0 a 0, neste domingo, no estádio Vivaldão, em Manaus. Com isso, a Lusa passou aos 10 pontos, ocupando o 18ºlugar na Série B do Campeonato Brasileiro. Já o time amazonense está em 15º, com 11 pontos. O jogo foi disputado debaixo de forte calor, com a temperatura de 34 graus centígrados. O ritmo, portanto, foi lento e as duas defesas acabaram prevalecendo. O próximo jogo da Portuguesa será contra o Vila Nova, em Goiânia, sexta-feira. E o São Raimundo vai até Caxias do Sul enfrentar o Caxias. Ficha técnica: São Raimundo: Flávio Mendes; Rincão, Rogério, Ademir e Guara (Trindade); Isaac, Valdenir, Reginaldo (Pita) e Neto (Alberto); Delmo e Garanha. Técnico: Aderbal Lana. Portuguesa: Gléguer; Luiz Henrique, William, César e Cláudio; Capitão, Lello, Bruno (André Luís) e Nenê (Rodrigo Costa); Danilo (Wágner) e Marcos Denner. Técnico: Luís Carlos Martins. Árbitro: Domingos de Jesus Viana Filho (GO). Cartão amarelo: William, Cláudio, Capitão, César, Alberto e Pita. Cartão vermelho: Rogério e Luiz Henrique. Renda: R$ 52.215,00. Público: 7.581 pagantes. Local: Estádio Vivaldão, em Manaus.