Lusa empata e fica longe da classificação Em um jogo onde ficou praticamente todo tempo no campo de defesa, a Portuguesa empatou por 0 a 0 com o Joinville, na tarde deste sábado, no Estádio Ernesto Sobrinho, na casa do adversário, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o empate, o time do Canindé passou a ocupar o 12º lugar, com 27 pontos, já o time catarinense é o 13º, também com 27. As duas equipes estão praticamente fora da briga por uma das oito vagas à próxima fase. Além de ter que amargar mais um ano na Segundona, a Portuguesa pode ter que desembolsar R$ 200 mil ao Joinville, pela escalação do zagueiro William e do lateral Cláudio. Eles foram emprestados pelo time catarinense à Lusa e, segundo o contrato particular feito entre os dois clubes, não poderiam enfrentar o ex-time. A multa pela quebra do acordo é de R$ 100 mil por jogador. O caso virou polêmica nos bastidores antes do jogo. Jogando em casa, o Joinville começou com maior volume de jogo, mas a forte marcação da Portuguesa impedia que o adversário chegasse ao gol. A melhor oportunidade do time da casa aconteceu somente aos 42 minutos, quando o atacante Marlon carimbou o traves são de Gléguer, após cobrança de falta pela direita. Apesar da má atuação na etapa anterior, a Portuguesa voltou no segundo período sem alterações. Entretanto, a bronca do técnico Heriberto da Cunha parece ter surtido efeito, pois o time voltou melhor taticamente. No entanto, aos 11 minutos, foi novamente o Joinville quem chegou primeiro com perigo, mas, para a sorte do goleiro Gléguer, o atacante Marlon cabeceou pela rede do lado de fora. Aos 30 minutos, o time catarinense quase abriu o placar. O meia Dauri acertou um belo chute no travessão, assustando a defesa lusitana. Além da pressão adversária, o time paulista, para piorar a situação, ficou com um jogador a menos, após expulsão de Bruno aos 35. Apesar disso, o Joinville não conseguiu fazer o gol e o jogo terminou em 0 x 0. Na próxima quinta-feira, a Portuguesa enfrentará o América-MG, no Canindé, em São Paulo. O Joinville joga no domingo contra o Vila Nova, em Goiânia.