Lusa empata e se classifica na Série B A Portuguesa sofreu, mas empatou com o Guarani por 1 a 1 em Campinas, neste sábado á tarde, e garantiu sua classificação para o quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro, ficando com a segunda posição no Grupo B com 10 pontos. O primeiro colocado é o Náutico, com 12 pontos, e que perdeu por 4 a 3 para o Marilia. O time da capital paulista estava perdendo até os 45 minutos do segundo tempo (quando Mendes marcou o gol de empate), mas mesmo assim garantia sua vaga graças ao saldo de gols, que o Marília não havia conseguido diminuir. Agora, Portuguesa e Náutico formam junto com Grêmio e Santa Cruz (que se classificaram no Grupo A) a última fase do torneio. Os dois primeiros colocados deste quadrangular final (todos contra todos, em turno e returno) garantem o acesso para a Série A do ano que vem. A primeira rodada está definida: Portuguesa x Santa Cruz e Náutico x Grêmio.