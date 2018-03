Lusa empata e tira a vaga do América A Portuguesa não conseguiu se classificar, não foi rebaixada e ainda atrapalhou o América que buscava uma vaga na segunda fase do Campeonato Paulista. Após estar vencendo por 2 a 0, o time de Rio Preto deixou a Portuguesa empatar e acabou eliminado. O jogo foi realizado no estádio do Canindé, em São Paulo. Com o empate, o time rio-pretense acabou na sexta colocação do Grupo 1, com 12 pontos. Enquanto isso, a Portuguesa acabou no sétimo lugar, com dez, e também foi desclassificada. Embora jogasse fora de casa, o América começou mais determinado. Com uma forte pressão na saída de bola do clube lusitano, o time praticamente eliminou as principais jogadas adversárias. Mas com o decorrer da partida, a Portuguesa equilibrou as ações. Apesar das várias chances criadas, o jogo foi para o intervalo no 0 a 0. Os times voltaram da mesma maneira na segunda etapa. No entanto, as mudanças feitas pelo técnico americano, Roberval Davino, deram certo. O atacante Maurício, que havia entrado no lugar do ala Jorginho, abriu o placar aos dez minutos. Quatro minutos mais tarde, o volante Lau ampliou para os visitantes. Quando a classificação já estava quase certa ao América, a Portuguesa reagiu. Aos 40 minutos, Marcos Xavier diminuiu, após receber na área e chutar no ângulo. E aos 47, o atacante Lucas empatou o jogo em cobrança de pênalti. Com o gol, os dois times foram eliminados. O América deixou o Canindé reclamando do pênalti. "Houve um lance irregular ainda da bola, quando o Lucas empurrou nosso zagueiro na grande área. Depois o Itaparica se jogou em cima do Mário, nosso zagueiro", disse, revoltado o técnico Roberval Davino.