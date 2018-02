Lusa endurece, mas já sonha com Zetti A diretoria da Portuguesa ainda não admitiu oficialmente que perdeu o técnico Gallo para o Santos, mas apesar disso já começa a pensar num substituto. Na noite desta terça-feira, algumas horas depois de a diretoria santista anunciar o acordo com Gallo, o próprio treinador ainda não dava o acordo como fechado. Ao final de uma reunião com a diretoria lusa, Gallo dizia que tinha ?algumas pendências a acertar?. Ele não revelou se era com relação à Portuguesa ou ao Santos. O treinador tem contrato com a Portuguesa até o final de dezembro deste ano. Os dirigentes não dizem publicamente, mas já trabalham com dois nomes para substituir Gallo: o preferido é Zetti, que recentemente deixou o São Caetano. A segunda opção seria uma aposta no ex-jogador Capitão - que por muito tempo defendeu a própria Lusa. Como a saída é praticamente certa, o técnico das categorias de base da Lusa, Leônidas da Barbosa, deverá comandar a equipe nesta quarta-feira contra a Portuguesa Santista, em São Paulo, pela 14ª rodada do Campeonato Paulista.