Lusa enfrenta Atlético em Minas A Lusa faz amistoso amanhã, às 15 horas, no Estádio Municipal de Pouso Alegre, contra o Atlético-MG, sem novidades. O técnico Candinho não terá Evandro, sem contrato. Porém, a situação deve melhorar na segunda-feira, quando o diretor de futebol do clube, Ilídio Lico, promete anunciar alguns reforços pedidos por Candinho. Maurinho, do Flamengo, deve ser o primeiro. Gallo, dispensado do Corinthians, é outro que interessa.