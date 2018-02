Lusa enfrenta Botafogo em Ribeirão Parece piada, mas a Portuguesa, vice-lanterna da repescagem do Campeonato Paulista, está feliz por jogar contra o Botafogo, nesta quarta-feira, às 20h30, como visitante. Soa, no mínimo, estranho, contudo a equipe está invicta atuando fora do Canindé ? quatro empates e uma vitória ? e acredita que mantendo o retrospecto, fugirá do rebaixamento. E apesar da medíocre campanha na repescagem, apenas 2 pontos, o técnico Luís Carlos Ferreira encontra motivos para comemorar. ?Muitos clubes ainda lutam contra o rebaixamento e felizmente a Lusa só depende de suas próprias forças?, disse o treinador, que escalará o artilheiro do time, Alex Alves, com 8 gols, no meio-campo. Róbson e Edson Pelé formam o ataque. Com apenas quatro pontos, o Botafogo está na décima colocação na repescagem e corre sério risco de cair para a Série A2. A derrota para o Marília, em casa, por 4 a 1, fez o técnico Basílio refugiar o time na pacata cidade de Nuporanga, cerca de 70 km de Ribeirão Preto. A sua intenção é trabalhar com o psicológico do elenco para o jogo diante da Lusa, encarado como uma verdadeira decisão. Um tropeço deixaria a definição para a última rodada, quando o Botafogo enfrenta o América, já livre do descenso, em Rio Preto. Outro problema que o treinador vai enfrentar é em relação ao elenco. Nesta terça-feira, ele puniu o lateral Valentin, o meia Márcio Luiz e o atacante Gilmar Parrudo, por não estarem se empenhando durante os jogos. Os três estão fora do jogo. A única boa novidade nesta semana foi em relação ao meia Nem. O jogador teve sua pena reduzida pela Federação Paulista e pode atuar. A liberação foi muito comemorada por Basílio que considera o atleta um peça fundamental no seu esquema.