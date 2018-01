Lusa enfrenta o Taubaté em amistoso Depois de quase três semanas sem jogar, a Portuguesa volta a campo amanhã, em amistoso contra o Taubaté, às 20 horas, no estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté. O técnico Luís Carlos Martins, que não terá o meia Alex Alves, contundido, vai observar a movimentação do elenco, especialmente de atletas que atuaram pouco no Campeonato Paulista, como Nenê, Evaldo, Danilo e Fágner. Antes do jogo, haverá a entrega das faixas de campeão paulista da Série A-3 ao time do interior.