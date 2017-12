Lusa enfrenta Santa de olho nos líderes A Portuguesa enfrenta o Santa Cruz, nesta terça-feira, às 20h30, no Canindé, pensando apenas em voltar ao grupo dos oito melhores colocados da Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, uma vitória sobre a equipe pernambucana, que ocupa o terceiro lugar (11 pontos), deixaria o time paulista à frente do adversário. Apesar da força do Santa Cruz, a Portuguesa confia em conquistar um bom resultado dentro do Canindé. Jogando em casa, o time do técnico Paulo Comelli está invicto - duas vitórias e um empate. O bom retrospecto, no entanto, não é sinal de tranqüilidade, já que nenhuma das vitórias foi por mais de dois gols de diferença: 1 a 0, contra o Bahia; e 3 a 2, contra o Caxias. O grande problema de Comelli é a falta de regularidade do time, que alterna bons e maus momentos dentro da partida. Foi assim que a Portuguesa deixou escapar a vitória contra o CRB, sexta-feira passada. Depois de estar vencendo por 2 a 0, deixou o adversário reagir, virar o placar, e precisou correr em busca do empate salvador, que só saiu no último minuto. Mesmo assim, o treinador continuará apostando na mesma formação dos últimos confrontos. A única mudança, porém, acontecerá no meio-de-campo, com a entrada de Sobrinho, no lugar de Almir, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Edmílson, será mantido no ataque ao lado de Lucas. Mais uma oportunidade para o atacante quebrar o jejum de gols. O jogador ainda não marcou com a camisa da Portuguesa. "Eu mantenho a tranqüilidade para as partidas, só falta a bola entrar. A gente fica todo dia praticando... Uma hora o resultado vai aparecer."