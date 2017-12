Lusa ensina futebol a chineses Na Lusa, futebol é coisa da China. O clube do Canindé fez um intercâmbio com a equipe do Shenhua Futebol Clube, de Xangai, para ensinar futebol a 24 garotos do país asiático, com idade variando entre 16 e 19 anos. No acordo, com duração prevista de dois anos, a Lusa recebe uma mensalidade para algumas despesas. Em troca, fornece alojamento, alimentação, assistência médica e coloca à disposição alguns integrantes da comissão técnica. Leia mais no Estadão