Lusa entra em acordo com Edson Araújo A Lusa entrou em acordo com Edson Araújo, em encontro na 60ª Vara do Trabalho de São Paulo. A juíza Aparecida Maria de Santana propôs conciliação entre as partes. Depois de rápida conversa, um consenso: a Lusa continua com os direitos federativos do atleta, que não precisa mais jogar pelo clube e receberá os salários atrasados em cinco parcelas. O lateral-direito Cláudio e o zagueiro William, do Joinville, e o zagueiro Vagner, do Oeste, finalizaram os exames médicos e devem ser apresentados nos próximos dias.