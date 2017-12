Lusa espera até sexta resposta do STJD A Portuguesa aguarda até sexta-feira uma resposta do Superior Tribunal de Justiça Desportiva para saber se poderá contar com o atacante Johnson e o volante Rafael Toledo, diante do Grêmio, sábado à tarde, no Canindé. Os jogadores foram expulsos na partida contra o Náutico, na rodada anterior, em arbitragem polêmica do paraense Domingos de Jesus Viana Filho. ?Já conversei com o presidente da Comissão de Arbitragem (Edson Rezende de Oliveira) e com o Zveiter (presidente do STJD). Eu contei o que aconteceu e, agora, estamos esperando?, explicou o presidente Manuel da Lupa, ainda indignado com o árbitro. ?Aquele juiz parecia o Jatobá da novela (personagem deficiente visual interpretado pelo ator Marcos Frota). Foi uma lambança o que ele fez.? Até que Luiz Zveiter não se pronuncie, o técnico Giba permanecerá em estado de alerta para definir a equipe que encara o líder do quadrangular da Série B. O time segue concentrado na cidade de Itu e retorna à capital apenas nesta sexta, véspera da partida. Na opinião de Da Lupa, mesmo que o árbitro tivesse percebido que Celsinho ? e não Johnson ? era o responsável pela confusão com o goleiro Rodolpho, o lance não era para cartão vermelho. ?O Celso não teve a intenção de ?pegar? o goleiro. Mas não devia ter cobrado o Johnson daquele jeito. Mas também só tem 17 anos. Sei que não justifica, mas vamos relevar isso?, disse. Depois de um começo avassalador ? 4 a 1 em cima do Santa Cruz ?, a Lusa perdeu pelo mesmo placar para a outra equipe pernambucana (o Náutico). No entanto, o dirigente continua empolgado com a possibilidade de a Portuguesa retornar à Primeira Divisão. ?Já vi os quatro times jogar e são todos iguais. Só acho que a nossa equipe está mais acertada?, garantiu Da Lupa. Agora, a expectativa é de casa cheia para o confronto contra o Grêmio. ?A torcida sempre reclamou. Agora que o time está na briga, ainda está devendo.?