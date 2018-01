Lusa espera dificuldades em Brasília Depois de uma estréia brilhante, a Portuguesa atua pela primeira vez fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro, enfrentando o Gama, nesta terça-feira, no estádio Bezerrão, às 20h30, em Brasília. A equipe espera muitas dificuldades no confronto, mas quer repetir o bom futebol apresentado na goleada por 5 a 2, sobre o Remo, no sábado. "Conheço a maioria dos jogadores do Gama. É uma equipe inteligente, por isso precisamos atuar com cuidado e jogar com muita cautela", disse o meia Nem. O técnico Luís Carlos Martins mantém a escalação da equipe, apostando no conjunto. "Vamos jogar sério. Pelo tempo de treinamento que tivemos, gostei da apresentação contra o Remo, mas um jogo é diferente do outro. Qualquer vacilo e poderemos ser surpreendidos", disse. O elenco fez um treino hoje à tarde, em Brasília, ainda sem o lateral Cláudio, recuperando-se de contusão muscular, e o volante Lello, sem contrato.