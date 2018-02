Lusa espera por Leandro Amaral A torcida da Portuguesa vai ter de esperar mais alguns dias pela chegada de reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dirigentes do clube e da Ability Sports & Management, empresa de marketing esportivo que administra o futebol do Canindé, prometeram para o início desta semana a vinda de mais um atacante e um meia, solicitados há tempos pelo técnico Paulo Comelli. Porém, no treino desta segunda-feira, não houve nenhuma novidade no elenco. As negociações com o centroavante Leandro Amaral estão adiantadas. Uma pessoa ligada à diretoria estaria disposta a bancar o salário do jogador - que chegaria a R$ 20 mil mensais -, mas a transação só deve ser definida no fim da semana. O treinador está muito preocupado com o ataque, principalmente pela baixa produção ofensiva. Em nove jogos, foram apenas nove gols marcados. Além disso, Comelli reconhece a falta de opções: não tem no grupo um jogador com as mesmas características de Lucas Pereira, vendido para o Ajaccio, da França, e capaz de fazer dupla com Edmilson - que até agora, não fez nenhum gol no campeonato. Robson Lino e Kleyr foram testados, mas não agradaram. Comelli também exige mais um meia, para fazer companhia a Bechara, que chegou há dez dias e será titular no jogo contra o São Raimundo, sábado, em Manaus. Diante da falta de alternativas, o técnico pode dar mais liberdade a Bechara, escalando-o no ataque. "Os dirigentes sabem das nossas deficiências e necessidades", resumiu o treinador. "Se não chegarem reforços, vai ser difícil chegar a algum lugar." O meia Paulo Isidoro, poupado dos treinos de sexta-feira e sábado em razão de dores na panturrilha direita, foi liberado pelos médicos e treinou normalmente nesta segunda-feira.