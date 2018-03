Lusa espera recuperação de contundidos A quinta-feira será decisiva na Portuguesa. O técnico Leônidas Barbosa da Silva saberá se vai poder contar com o lateral-esquerdo Edu Silva e com o volante Luciano Santos. Ambos estão recuperando-se de contusões e farão um teste com bola para saber se têm condições de enfrentar o América, domingo, no Canindé - partida na qual a Lusa pode se classificar ou até mesmo ser rebaixada. Já o zagueiro Alex Oliveira e o lateral-esquerdo reserva Alessandro foram liberados pelos médicos e treinam com os demais companheiros. Edu Silva havia sofrido um entorse no tornozelo direito, mas, de acordo com os médicos, a lesão não foi tão grave e o jogador deve ter condições de atuar. A situação de Luciano Santos é mais delicada. Ele não joga há mais de 20 dias por causa de um entorse no joelho direito. O técnico espera contar com Luciano Santos. Com a suspensão de Bruno, está carente de volantes - conta apenas com Capitão. Teria de improvisar um meia na posição, o que deixaria o time ofensivo, mas, por outro lado, mais vulnerável.