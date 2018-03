Lusa espera ter os reforços na segunda Além do volante Flávio, a Portuguesa negocia com outro ex-jogador do Palmeiras: o atacante Edmílson. A expectativa dos dirigentes da Lusa é poder apresentar oficialmente os dois reforços na segunda-feira, juntamente com o lateral Ângelo e o meia Almir, que já treinam com o elenco. Flávio, que já foi aprovado nos exames médicos e físicos, aguarda apenas o Palmeiras e o empresário Juan Figger, cada um dono de 50% do seu passe, liberarem a documentação. A negociação de Edmílson também está adiantada e pode ser definida até segunda-feira. O lateral Edu Silva, cujo contrato terminou na quarta-feira, foi para o Servette, da Suíça. A diretoria da Ability Sports tentou manter o jogador no Canindé, mas não houve acordo para a renovação com os empresários portugueses, donos de seus direitos federativos. Preparação - Enquanto não tem o elenco definido para a temporada, o técnico Paulo Comelli comandou nesta sexta-feira o primeiro treinamento coletivo para os jogadores, no CT do Parque Ecológico. A maior novidade foi a entrada do lateral-direito Ângelo, que veio do São Caetano e passou pelo Corinthians. Nas demais posições, Comelli manteve a base que terminou o Campeonato Paulista, com o goleiro Gléguer como titular, Dênis e Lucas Silva formando a dupla de zaga e Júlio César na lateral-esquerda. No meio-campo, o experiente Capitão foi escalado juntamente com Luciano Santos, Itaparica e Danilo. Juninho Alencar e Lucas Pereira formam o ataque. O time treina neste sábado pela manhã, ganha folga e só se reapresenta na segunda-feira, no Canindé.