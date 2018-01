Lusa esquece crise e fala em vitória Crise? Que crise? Com técnico novo, Luiz Carlos Martins, a Portuguesa entra em campo amanhã, diante do União São João, às 16 horas, em Araras, como se estivesse estreando no Campeonato Paulista. E falando em conquistar os três pontos para partir rumo à classificação. Na teoria uma beleza, só que o fato é, no mínimo, estranho, já que a partida faz parte da abertura da quarta rodada e, até o momento, a equipe do Canindé tem somente um ponto e está seriamente ameaçada de participar da disputa contra o rebaixamento. A empolgação faz parte do trabalho psicológico feito por Martins com seus jogadores. Com apenas dois dias para preparar o time, o treinador procurou mexer com o brio dos atletas para o time retomar o caminho das vitórias. O último triunfo ocorreu dia 23 de outubro de 2002, 2 a 0 sobre o Guarani. A tática é marcar sobre pressão e surpreender nas bolas paradas. "A Portuguesa é um time grande, tem de se impor, não temer o adversário. É claro que haverá momentos em que o adversário vai nos envolver", justificou Martins, que quer o time agressivo como um lutador de boxe. "O boxeador experiente, quando sofre um golpe mais potente, vai às cordas para evitar a euforia do rival. Depois, volta com tudo e nocauteia o rival." O experiente volante Capitão, de 36 anos, foi eleito o comandante do time dentro de campo. As jogadas ensaiadas, todas numeradas, serão orquestradas por ele. E garante as ter gravado. "Não é nada de complicado, a principal é comandar a marcação sobre pressão. Gosto de estar sempre falando, orientando", afirmou, em tom de descontração, mostrando que o clima ruim causado pelos resultados negativos das primeiras rodadas já não existe mais. Tanto que chega a fazer prognósticos ousados e falar em classificação. "Temos de esquecer este negócio de rebaixamento e buscar a vaga como um dos melhores terceiros. Vamos buscar forças, energias extras e conquistar as vitórias." Martins deve ter apenas um desfalque para a partida. Edson Pelé deixou o treino de hoje com dores no ombro direito e passou a ser problema. Caso não tenha condições, Alex Alves ganha nova chance entre os titulares, que contará com novos laterais: Rissut na direita e Júlio na esquerda.