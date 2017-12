Lusa está confirmada com Leandro Amaral O técnico Giba acabou com o mistério e definiu a Portuguesa para o jogo decisivo contra o Grêmio, neste domingo, no Canindé, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na única dúvida que alimentava, no ataque, ele confirmou Leandro Amaral, que retorna de suspensão. O mistério se criou depois da boa estréia do angolano Johnson, na vitória por 2 a 0 sobre a Anapolina. Apesar de ter ido bem, Johnson fica no banco de reservas, já que Oliveira está garantido como titular. Ele, no entanto, não mostrou ter preferência por algum dos companheiros. "Ambos se posicionam bem e são jogadores de qualidade. Estou mais entrosado com o Leandro, mas a decisão fica para o treinador, que com certeza vai escolher aquele que estiver o melhor", disse o atacante Oliveira. No meio, com o desfalque de Almir, que acabou pegando mais um jogo de suspensão pelo julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Alexandre ganha nova oportunidade como titular. Rai, Rodrigo Pontes e Cléber completam o meio de campo. O técnico revelou ainda o motivo de não repetir o esquema da vitória contra os goianos, quando jogou com dois volantes e dois meias. "Senti que aquele era momento de arriscar e deu certo. Agora, voltamos ao tradicional", analisou. Assim, Wilton Goiano retorna à lateral direita e Maurício vai para o banco de reservas. A diretoria está criando uma grande expectativa para o jogo contra o Grêmio, que relembra a final do Campeonato Brasileiro de 1996. Como pode antecipar a vaga do time, que tem 30 pontos e chegaria a 33, a torcida foi convocada e promete estar presente. A Leões da Fabulosa, maior das organizadas, já preparou o seu arsenal com muitas bandeiras, balões e fumaça com as cores do clube - verde e vermelho.