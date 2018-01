Lusa está de olho na Copa do Brasil O técnico Candinho lamentou os erros cometidos pela Portuguesa no jogo de domingo, contra a Ponte Preta, em que foi derrotada por 5 a 1, e admitiu que o time está praticamente eliminado do Campeonato Paulista. "Nossas chances são mínimas." A equipe tem 18 pontos e está na 11.ª posição. Mesmo vencendo os dois jogos restantes, diante de São Paulo e Botafogo, a Lusa dificilmente conseguirá terminar entre os quatro primeiros. O time do Canindé, no entanto, ainda está vivo na Copa do Brasil. Enfrentará o Atlético-PR pela 3.ª fase da competição, em partida que deve ocorrer na próxima semana. Hoje, os jogadores descansaram depois do vexame em Campinas e, amanhã, retornam aos treinamentos.