Lusa está na semifinal da Copa SP A Portuguesa de Desportos garantiu sua presença nas semifinais da 33ª Copa São Paulo de Juniores, ao vencer o Flamengo, por 1 a 0, neste sábado à tarde, em Suzano, na Grande São Paulo. O próximo adversário da Lusa sairá do confronto entre dois times campineiros, Guarani e Ponte Preta, que se enfrentam neste domingo, no campo do Ibirapuera, na capital. Desta forma, está assegurada a participação de um time paulista na final da competição. O gol da vitória foi marcado por Júlio, aos 21 minutos do primeiro tempo. O time paulista teve superioridade sobre o adversário durante todo o jogo. No segundo tempo, o Flamengo ainda buscou o empate mas ficou exposto aos contra-ataques rápidos da Portuguesa com os habilidosos e rápidos Rafael e Iotte.