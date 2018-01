Lusa estréia com espírito de decisão Encarando a estréia na Vila Belmiro como uma verdadeira final, o técnico Zé Teodoro revela o espírito da Portuguesa para a disputa do Paulistão. "Jogaremos 19 decisões neste campeonato. A primeira começa amanhã", avisou o treinador, ao comentar o jogo com o Santos na noite desta quinta-feira. Zé Teodoro sonha em chegar entre os primeiros colocados do campeonato e recuperar a imagem da Portuguesa, que ficou em 14º lugar no Paulistão de 2004 e continua na segunda divisão do Brasileiro. Sobre a possibilidade de se contentar com um empate na Vila, Zé Teodoro afirmou que sempre vai buscar os três pontos. Durante o treino da Portuguesa nesta quarta-feira, o treinador disse que a equipe ainda não está na forma física ideal mas vai surpreender. Zé Teodoro também descartou marcação individual sobre os principais jogadores do Santos, como Robinho e Ricardinho. "Vamos nos preocupar com todo o elenco do Santos. Cada jogador meu terá uma função, mas sem individualizar a marcação", garantiu.