Lusa estréia reforços em amistoso A Portuguesa apresenta seu novo time para o Campeonato Brasileiro, amanhã, às 15 horas, diante do Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas. Com o elenco praticamente definido, o técnico Candinho usará o amistoso para dar ritmo e avaliar seus contratados, os laterais Maurinho e Tiago Silva e o volante Fabiano, que atuam pela primeira vez com a camisa rubro-verde. O meia Rodrigo Fabri pode ser outro reforço para o Brasileiro. O jogador viajou para Madri, onde tenta convencer os dirigentes do Real de emprestá-lo à Lusa e pagarem metade de seu salário.