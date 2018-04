Lusa fará a final contra o Cruzeiro Portuguesa e Cruzeiro farão a grande final da 33ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, em jogo marcado para sexta-feira. Nas semifinais desta terça-feira, a Lusa derrotou a Ponte Preta por 2 a 1, em Barueri, com gols de Rafael Iotte e Bruno - Lucas descontou para o time de Campinas. Já a equipe mineira ganhou do Grêmio nos pênaltis (3 a 1), após empate por 3 a 3 no tempo normal.