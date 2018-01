Lusa faz 1º jogo-treino para Série B A Portuguesa faz nesta sexta-feira pela manhã um jogo-treino contra a equipe de juniores do clube, no CT do Parque Ecológico. Será o primeiro treino coletivo do técnico Luís Carlos Martins na montagem do time que estréia na Série B do Campeonato Brasileiro dia 26, contra o Remo, no Canindé. Dia 24, a diretoria apresentará os patrocinadores e a nova camisa da equipe.