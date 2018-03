Lusa faz churrasco para unir elenco A classificação do time na Série B do Campeonato Brasileiro não é das melhores, mas nem por isso a Portuguesa deixa de comemorar. Jogadores e comissão técnica participaram nesta quinta-feira à tarde de um animado churrasco, no Centro de Treinamentos do Parque Ecológico. Promovido pelo diretor de futebol Sílvio Moredo, o encontro teve como objetivo integrar o elenco e também aproveitar a folga na tabela da competição - o próximo jogo da Lusa será apenas na terça-feira, contra o Caxias, às 20h30, no estádio do Canindé. O empate por 2 a 2 diante do América-RN, em Natal, deixou a equipe na 13ª posição da classificação, com 16 pontos em 12 jogos - um ponto atrás do 8º colocado, o Sport, que soma 17 pontos em 11 partidas. O problema é que, com a rodada deste fim de semana, a Lusa poderá perder algumas posições. O elenco volta aos treinos nesta sexta-feira, no CT do Parque Ecológico. No sábado, o técnico Luís Carlos Martins deverá comandar um treino coletivo, quando definirá o time que enfrenta o Caxias na terça-feira. Ele sabe que não poderá contar com o volante Lello, expulso diante do América. Em compensação, o meia Ricardo Lopes, que estava suspenso, deverá retornar à equipe.