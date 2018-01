Lusa faz contas para manter esperanças Com uma semana de treinamentos para enfrentar o Santa Cruz, dia 9, no Canindé, a Portuguesa espera os jogos desta rodada para saber suas reais chances de classificação para a próxima fase da Série B do Campeonato Brasileiro. Em 12.º lugar na tabela, com 25 pontos em 19 jogos, a equipe, fora do grupo das oito melhores, ainda pode ser ultrapassada por outros adversários, como o Londrina e o São Raimundo - que jogam nesta terça-feira, respectivamente, contra o Gama e o Marília -, o América-RN, que enfrenta o Paulista na sexta-feira, ou Anapolina, que vai ao Recife pegar o Sport, no domingo. O técnico Heriberto da Cunha, que teve uma longa conversa com o elenco nesta segunda-feira, acredita que 34 pontos são suficientes para se garantir na segunda fase. Como ainda tem 12 pontos a disputar, a matemática permite ao time continuar sonhando. Para isso, porém, não poderá repetir as falhas da derrota para o CRB, por 2 a 0, na sexta-feira. "A equipe esteve irreconhecível. Não produziu o que pode. O meio-campo não criou e os atacantes aceitaram a marcação", criticou Heriberto. "Não podemos nos descuidar nas próximas rodadas." Depois da folga no domingo, o elenco se reapresentou hoje à tarde e fez treinos físicos no CT do Parque Ecológico. O atacante Müller, recuperado de dores nas costas, foi liberado pelo Departamento Médico do clube, treinou normalmente e deverá jogar diante do Santa Cruz. Já o volante Ricardo Lopes ainda faz tratamento de uma torção no tornozelo esquerdo, mas também poderá jogar contra o time pernambucano. O zagueiro William, que estava suspenso, também poderá voltar ao time. Porém, o volante Capitão, que recebeu o terceiro cartão amarelo, e o meia Sérigo Manoel, expulso em Maceió, terão de cumprir suspensão e serão desfalques na próxima partida. Nesta terça-feira, a equipe treina pela manhã e à tarde, novamente no CT do Parque Ecológico. Quarta-feira, o time deverá fazer um jogo-treino contra a Portuguesa Santista, no Canindé.